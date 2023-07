CIA-chef: Putins dømmekraft bekymrer den russiske elite

Ifølge ham blev oprøret kun stoppet, da Putin indgik en aftale med Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin - for ifølge Moore at redde sit eget skind.

- Han slog ikke rigtigt igen mod Prigozjin. Han indgik en aftale for at redde sit eget skind via de gode kontorer tilhørende lederen af Belarus, sagde Richard Moore ifølge mediet CNN med henvisning til præsident Aleksandr Lukasjenko, der optrådte som mægler mellem parterne

Ifølge William Burns blotlagde det faktum, at Wagner-gruppen kunne bevæge sig igennem Rusland uden egentlig modstand, at der er betydelige sprækker i det styre, Putin har opbygget.

CIA-chefen fortalte også på torsdagens konference, at en video fra efterretningstjenesten, der har til formål at rekruttere russere til at spionere for USA, blev set 2,5 millioner gange i den første uge, den blev lagt online.