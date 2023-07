Helikopterpilot har mistet livet under brandslukning i Canada

Torsdag var der registreret mere end 800 aktive naturbrande i Canada. Af dem var 546 ude af kontrol.

Brandene i Canada har indtil videre i år hærget et område på samlet 110.000 kvadratkilometer. Det er mere end dobbelt så stort som Danmarks areal.

Naturbrandene har primært ramt skovområder langt fra byer og bebyggelse. De har derfor stort set ikke udgjort en direkte fare for den canadiske befolkning.

Til gengæld har de store konsekvenser for plante- og dyreliv. Derudover har skovbrandene sendt store mængder røg ind over de canadiske byer og ned over det nordlige USA.