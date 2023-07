Rusland angriber ukrainske havnebyer og rammes selv på Krim

Spændingerne i Sortehavet er i de seneste dage vokset, efter at Rusland tidligere på ugen trak sig ud af den aftale, der hidtil har tilladt Ukraine at eksportere korn via Sortehavet.

Aftalen betød, at korn på sikker vis kunne sendes med skibe fra de ukrainske havne i Sortehavet - på trods af, at russiske krigsskibe blokerer farvandet.

Siden da har Rusland oplyst, at man vil betragte fragtskibe, der nærmer sig ukrainske havne ved Sortehavet, som ”mulige transportører af militær last”.

Rusland ramte Odesa med angreb både onsdag og tirsdag.

De kom, efter at Rusland beskyldte Ukraine for mandag at stå bag et angreb på Kertsjbroen, som forbinder Rusland med Krim, som Rusland siden 2014 har annekteret.