- Velkommen, gutter. Velkommen til belarusisk jord, lyder en stemme, der menes at være Prigozjins.

- Vi kæmpede ærefuldt, siger han, inden han fortsætter med en kritik af den russiske indsats:

- I har gjort en masse for Rusland. Det, der foregår ved fronten, er en skændsel, som vi ikke behøver at blive involveret i.

Han formaner sine mænd om at opføre sig ordentligt over for de lokale i Belarus.

Prigozjin beordrer dem også til at træne den belarusiske hær og samle kræfter til en ”ny rejse til Afrika”.