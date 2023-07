USA og Kina genåbner diplomati for at bremse klimakatastrofe

Klimamøder mellem de to største CO2-udledere i verden gik i stå sidste år, efter at daværende kongresleder Nancy Pelosi til stor vrede for Kina besøgte Taiwan.

Mødet i Beijing, der fortsætter tre dage, finder sted, mens Kina, USA og Europa alle lige nu oplever rekordvarme, storme og store oversvømmelser, som tilskrives den globale opvarmning.

Kerry opfordrer på mødet med Xie tilsammen med USA at gøre noget ved udledning af de stærkt klimaskadelige metangasser og mindske brugen af kuldrevne kraftværker.