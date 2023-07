EU og Tunesien indgår samarbejde om at mindske migration

Den tredje skal sørge for at få flere investorer til at investere i Tunesien. Den fjerde søjle handler om at samarbejde om ren energi, mens den femte handler om at samarbejde ”mere effektivt om migration”.

Aftalen er indgået, på et tidspunkt hvor et stigende antal af migranter fra Tunesien sætter kursen videre mod Europa.

Mange tunesere tager den farefulde færd fra Tunesien over Middelhavet til for eksempel Italien.

Økonomisk krise og høj arbejdsløshed skubber dem mod Europa.

Italien er derfor blandt landene, der oplever et stigende migrationspres. Mere end 75.000 migranter er i år ankommet til de italienske kyster via båd. Det oplyste landets indenrigsministerium fredag.