Bolsonaro afviser rolle i plan om om at omstyrte Lula

En af Bolsonaros tidligere allierede, senator Marcos do Val, fortalte ellers i februar, at han under et møde med ekspræsidenten var blevet præsenteret for en plan om at forhindre Lula i at indtage præsidentembedet.

Den angivelige plan drejede sig om at få præsidenten for Brasiliens øverste valgmyndighed, Alexandre de Moraes, til at sige noget kompromitterende, optage det og udgive det.

Bolsonaros støtter anklager netop Alexandre de Moraes for at have blandet sig i valget til fordel for Lula.

Marcos do Val forklarede til at starte med, at det var Bolsonaro, der havde fremlagt planen. Det blev senere ændret til, at Bolsonaro blot stiltiende lyttede til, mens planen blev fremlagt.