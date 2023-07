Han har hidtil i sagen været unavngivet. Huw Edwards har stået i midten af en skandalesag om angiveligt at have betalt for seksuelle billeder fra en på daværende tidspunkt mindreårig.

Han er også blevet beskyldt for at have sendt truende beskeder til en anden ung person.

Vicky Flind er gift med Huw Edwards. På vegne af sin mand skriver hun i en udtalelse til BBC, at det er ham, der er blevet beskyldt for upassende opførsel.

Hun skriver, at han i flere år har kæmpet med alvorlig depression, som er blevet forværret over de seneste dage.