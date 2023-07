10/07/2023 KL. 22:14

Højdramatisk dag endte med en historisk melding: Sverige kan optages i Nato

En vild mødedag endte med, at Tyrkiet bøjer af og vil give grønt lys for Sverige i Nato. Mange detaljer udestår, men selve gennembruddet er en stor personlig triumf for Natos generalsekretær.