Til dels overskygget af Nato-topmødet i Vilnius er der inden for ganske kort tid sket en reel forbedring i forholdet mellem USA og Kina.

Optøning ville være for stort et ord, og foreløbig holdes udviklingen officielt på et niveau, der ikke skaber alt for voldsomme forventninger. Det har før vist sig, at store forventninger er bristet, når der er kommet en ny sten i skoen.