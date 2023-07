Bag smilene og de hjertelige håndtryk var der sprækker i enigheden, da Joe Biden mandag varmede op til Nato-topmødet i Vilnius med et mini-statsbesøg i London.

Den amerikanske præsident har ikke lagt skjul på, at USA ikke mener, at tiden er inde til at diskutere ukrainsk medlemskab af Nato, så længe krigen med Rusland raser.