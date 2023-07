Klyngebomber til Ukraine udløser bekymring hos FN

Ifølge Human Rights Watch har russiske styrker i Ukraine i ”omfattende omfang” benyttet sig af klyngebomber.

Ukrainerne har bedt om at få klyngebomber til brug i den igangværende offensiv mod russiske styrker.

Ukraines militær mener, at det vil gøre det lettere at bryde igennem de russiske forsvarslinjer.

Brugen af klyngebomber er omstridt, fordi de skiller sig ad i luften og udløser adskillige eksplosiver over et bredt område. De kan forårsage store skader for civile.

De kan affyres via fly, artilleri og missiler.

Eksplosiverne er designet til at detonere, når de rammer jorden. Det betyder, at de kan forventes at dræbe eller alvorligt såre personerne i det berørte område.