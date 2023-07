Med aftale skal klimagasser fra skibe hastigt nedsættes

IMO siger, at den uldne besked om udfasningen - at målet er i eller i nærheden af 2050 - skyldes visse landes særlige omstændigheder.

Med den nye aftale vil den internationale skibsfart søge en 20 procents reduktion af klimagasser i 2030 og tilstræbe, at det bliver 30 procent. Det er i forhold til udledninger i 2008.

I 2040 er målet 70 procent med tilstræbt 80 procents reduktion.

Det er også en tilfreds dansk erhvervsminister, Morten Bødskov (S), der kalder aftalen ”ambitiøs”.

- Aftalen er et afgørende skridt i retningen af en grønnere fremtid. hvor skibsfarten også skal aflevere sin del, konstaterer han.

Men ikke alle har det samme positive syn.

- Det aftalte ambitionsniveau ligger langt under, hvad der er nødvendigt for at være sikker på at holde temperaturstigningen under 1,5 grader, lyder det fra John Maggs, der er præsident for miljøorganisationen Clean Shipping Coalition.