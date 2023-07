USA's finansminister besøger Kina med udstrakt hånd

USA’s finansminister, Janet Yellen, har fredag indledt et fire dag langt besøg i Kina. Det har hun gjort ved at opfordre sine værter til at gennemføre markedsreformer.

Hun advarer samtidig om, at USA vil bekæmpe, hvad hun betegner som Kinas ”unfair økonomiske ageren”.

Men finansministeren understreger samtidig, at hun er kommet til Kina for at arbejde for et ”stabilt og konstruktivt forhold” mellem de to lande.