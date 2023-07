07/07/2023 KL. 13:30

Elitesoldater kan have slettet bevis for påståede krigsforbrydelser

Igen efterforskes britiske specialstyrker for at have begået ulovlige drab i Afghanistan. Den første undersøgelse blev stoppet. Nu viser det sig, at militærkommandører kan have slettet bevismateriale i sagen.