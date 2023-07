Britiske specialstyrker efterforskes for ulovlige drab i Afghanistan

Mediet skriver desuden, at efterforskningen blev indledt, efter at familier til otte dræbte afghanere beskyldte britiske specialstyrker for at stå bag drabene, der angiveligt blev begået uretmæssigt i henholdsvis 2011 og 2012.

- Vi lever i håb om, at de skyldige vil blive stillet til ansvar, har et medlem af en af familierne tidligere udtalt ifølge AFP.

- For over ti år siden mistede jeg to af mine brødre, min unge svoger og en barndomsven - alle drenge med et liv foran dem, sagde han.

Det er ikke første gang, at vestlige militærfolk er blevet beskyldt for ulovlige drab i Afghanistan.

Den tidligere soldat Ben Roberts-Smith fra Australien tabte i juni en retssag mod tre medier, som fordi de ifølge ham selv havde bragt usande historier om hans tid som soldat i Afghanistan.