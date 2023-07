Paven fordømmer koranafbrændinger: Urimelig brug af ytringsfrihed

- Enhver bog, der anses for at være hellig, bør respekteres for at respektere dem, der tror på den, siger han.

- Jeg føler mig vred og forarget over disse handlinger.

Han siger, at ”ytringsfriheden aldrig bør bruges som et middel til at ringeagte andre”. Det at tillade, at den bliver brugt på den måde, er noget, som ”afvises og fordømmes”, fortsætter paven.

Organisationen for Islamisk Samarbejde, OIC, som har hovedkvarter i Saudi-Arabien, opfordrede søndag til, at der gribes ind over for afbrændinger af Koranen.