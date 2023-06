USA er medlem af Unesco igen efter fem års fravær

De fleste af Unescos aktiviteter er ikke politisk følsomme. Men tidligere har der været kontroverser, når der skulle fastlægges regler for, hvordan religiøse steder i Jerusalem skal drives.

Ifølge Unescos generalsekretær, Audrey Azoulay, hører de spørgsmål nu fortiden til, efter at der er indgået aftaler mellem israelere og palæstinensere.

Unesco arbejder også med regler, normer og standarder for brug af kunstig intelligens.

I foråret talte USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, for at søge optagelse i Unesco igen. Anledningen var ifølge ministeren, at Kina har fået en stadig mere dominerende rolle i på blandt andet det teknologiske område.

Præsident Joe Bidens regering har bedt om at få 150 millioner dollar - svarende til lidt over én milliard kroner - på næste års budget for at dække kontingent, også for de seneste fem år.