Udtalelserne fra Kaja Kallas flugter med de seneste meldinger i internationale medier, som med stigende intensitet har rapporteret, hvordan Mette Frederiksens chancer for at få topposten er faldet, mens sandsynligheden for en forlængelse af Jens Stoltenberg er steget.

Senest bekræftede tre anonyme diplomater onsdag over for det norske medie VG, at alliancens 31 medlemmer er enige om at forlænge Stoltenbergs periode med endnu et år – frem til efteråret 2024.

Han har siddet på posten siden 2014.