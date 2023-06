På havets bund vil kystvagt med FBI finde årsag til ubådsulykke

Den amerikanske kystvagt vil undersøge, hvad der var årsag til, at miniubåden ”Titan” imploderede på vej mod skibsvraget af ”Titanic” i den forgangne uge.

Det siger repræsentanter for kystvagten på et pressemøde i den amerikanske by Boston i delstaten Massachusetts søndag.

- Mit primære mål er at forhindre en lignende hændelse ved at komme med de anbefalinger, der er nødvendige for at øge sikkerheden på det maritime område globalt, siger kaptajn Jason Neubauer. Han er kystvagtens chefefterforsker.