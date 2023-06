Canadisk myndighed efterforsker imploderet ubåds fragtskib

Canadiske myndigheder har lørdag indledt en efterforskning af implosionen af miniubåden ”Titan”, hvis forsvinden nær vraget efter ”Titanic” med fem mænd om bord iværksatte en storstilet redningsmission.

- Vores mandat er at finde ud af, hvad der skete, hvorfor det skete og finde ud af, hvad der skal ændres for at mindske chancen eller risikoen for lignende hændelser i fremtiden, siger Kathy Fox, der er formand for det canadiske råd for transportsikkerhed, TSB.