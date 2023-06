Wagner-chef flytter til Belarus: Rusland dropper sag mod ham

Lukasjenko og Prigozjin har kendt hinanden i omkring 20 år, og derfor havde den belarusiske præsident tilbudt at mægle i sagen, tilføjer Peskov.

Ruslands efterretningstjeneste FSB meddelte sent fredag aften, at den ville åbne en kriminalsag mod Wagner-lederen for at opfordre til væbnet mytteri. Den sag bliver altså nu droppet.

Heller ikke andre medlemmer af Wagner-gruppen, der deltog i fremrykningen mod Moskva, vil blive straffet.

Det er vigtigere at undgå blodsudgydelser end at straffe folk, lyder det i udtalelsen fra Kreml.