USA: Intet bevis for covid-19's start i laboratorie i Wuhan

- Central Intelligence Agency (CIA) og en anden tjeneste er fortsat ude af stand til at fastslå den præcise oprindelige for coronapandemien, fordi begge hypoteser sætter sin lid til betydningsfulde antagelser eller er udfordret af modstridende oplysninger, lyder det i rapporten.

Efterretningstjenesterne siger, at selv om der er blevet udført ”omfattende arbejde” om coronavirusser på instituttet i Wuhan, så er der ikke fundet beviser for, at en særlig hændelse kan have stået bag coronapandemiens udbrud.

- Vi har fortsat ingen indikation, på at WIV’s forskningsbeholdning inden pandemien inkluderede SARSCoV-2 (det officielle navn for covid-19) eller en tæt beslægtet virus. Vi har ej heller beviser på, at en specifik forskningsrelateret hændelse, der involverede ansatte hos WIV, der kan have forårsaget pandemien, kan have fundet sted inden pandemien, lyder det.