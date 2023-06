Modi afviser eksistensen af religiøs diskrimination i Indien

Biden siger, at han torsdag diskuterede menneskerettigheder og andre demokratiske værdier med Modi under deres møde i Det Hvide Hus.

Under pressemødet spørger en journalist til, hvilke skridt Modi er villig til at tage for at ”forbedre rettighederne for muslimer og andre minoriteter i dit land og for at værne om ytringsfriheden”.

Som svar antyder Modi, at der ikke er behov for forbedringer på de områder.

- Vores forfatning og vores regering, vi har bevist, at vi kan levere.

- Når jeg siger levere - kaste, overbevisning, religion og køn - der er ingen plads til diskrimination, siger Modi til journalisterne.