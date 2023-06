Meta stopper adgangen til nyheder på Facebook i Canada

Torsdag godkendte det canadiske parlament loven, der påkræver internetselskaber at betale medier for tilladelse til at lægge platform til deres nyheder.

Forslaget til lovgivningen kom på baggrund af klager fra den canadiske medieindustri, der ønsker strengere regulering af techselskaber for at forhindre dem i at dominere markedet for reklamer på internettet.

Facebook har i mange uger varslet, at tiltaget om at udelukke nyheder var den eneste udvej, hvis loven blev stemt igennem.

Desuden har det sociale medie hævdet, at nyheder ikke har økonomisk værdi for platformen, og at dets brugere ikke benytter Facebook til at læse nyheder.