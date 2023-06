Russisk domstol afviser amerikansk journalists anke af fængsling

Gershkovich, der er korrespondent i Moskva for avisen Wall Street Journal, blev i slutningen af marts anholdt i byen Jekaterinburg af den russiske efterretningstjeneste FSB.

I forbindelse med anholdelsen oplyste FSB 30. marts, at Evan Gershkovich ”blev taget på fersk gerning” i at indsamle oplysninger for USA om en virksomhed, der indgår i Ruslands ”militære forsvarskompleks”.

USA kalder det en uretmæssig anholdelse og kræver, at han løslades.

USA’s præsident, Joe Biden, har kaldt Ruslands behandling af journalisten for ”totalt ulovlig”.