Bolsonaros politiske fremtid har oddsene imod sig

Den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro står over for et ”tydeligvis ufordelagtig” klima, i takt med at han skal forsøge at bevare sin politiske fremtid under en retssag, der begynder torsdag.

Sådan lyder det fra Bolsonaros advokat forud for starten på retssagen, hvor ekspræsidenten står anklaget for at have misbrugt sin bemyndigelse.