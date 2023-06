21/06/2023 KL. 18:30

Nyt Nato-land lukker pengekassen for lande, der støtter Putins krig

Den nye finske regering tager et nyt, slagkraftigt våben i brug for at straffe lande, som støtter Putins angrebskrig i Ukraine. Tiltaget i det nye Nato-land går stik imod Danmarks kursskifte til en »pragmatisk« udenrigspolitik.