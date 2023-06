Bandeopgør i kvindefængsel i Honduras efterlader 41 døde

Tilsyneladende har fængslet også været raseret af en brand. De nærmere omstændigheder er endnu uklare.

I de første meldinger fra stedet lød det, at der var fundet 25 forkullede lig, efter at et fangeoprør var brudt ud.

Tilsyneladende er de fleste af ofrene døde på grund af branden.

Myndighederne er nu i gang med at identificere de døde.

Ifølge Delma Ordonez, der repræsenterer flere af de indsattes familier, brød branden ud, da en gruppe bandemedlemmer satte ild til en rivaliserende bandes celle.