Britisk medie afslører: Globalt netværk torturerer og dræber aber

En årelang efterforskning fra det britiske medie BBC har afdækket et globalt netværk, der torturerer og dræber aber og viser optagelser af det på nettet.

Det skriver BBC, der er Storbritanniens store public service-udbyder.

Det fremgår af historien, at hundredvis af kunder fra blandt andet USA og Storbritannien har betalt folk i Indonesien og andre asiatiske lande for at filme, at de mishandler og i nogle tilfælde dræber små makakaber.