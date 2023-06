Starbucks blev anklaget for racisme mod sorte. Nu får en hvid manager 174 mio. i erstatning

Det var en surrealistisk scene og et hverdagsøjeblik, der på et splitsekund kom helt ud af kontrol, men som ikke desto mindre er en del af hverdagen for mange sorte amerikanere.

To sorte mænd kom ind på en kaffebar, men kort efter blev de lagt i håndjern og ført bort af tililende betjente på grund af en banalitet.