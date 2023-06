FN kræver handling efter rekord: 110 millioner mennesker på flugt

Den opadgående kurve for den globale flygtningesituation viser ingen tegn på at aftage i 2023. Konflikten i Sudan har betydet nye strømme af flygtninge og fordrevne, hvilket har skubbet det globale antal op over 110 millioner mennesker i maj.

- Tallene viser os, at nogle mennesker er alt for hurtige til at ty til konflikt og alt for langsomme til at finde løsninger. Konsekvensen er ødelæggelse, fordrivelse og lidelse for hvert eneste af de millioner af mennesker, der er tvunget på flugt fra deres hjem, siger FN’s Flygtningehøjkommissær, Filippo Grandi.

35,3 millioner af det globale tal udgøres af flygtninge – mennesker, der har krydset en international grænse for at komme i sikkerhed - mens en større andel, 62,5 millioner, er internt fordrevne i deres hjemlande på grund af konflikter og vold.