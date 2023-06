Medier: Hollandske spioner advarede CIA om Nord Stream-angreb

Det er fortsat uklart, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream 1 og 2 i september sidste år.

CIA advarede Ukraine ”efter at have modtaget en alarmerende rapport fra Hollands militære efterretningstjeneste (MIVD), som hørte om planerne via ukrainske kilder”, skriver NOS.

MIVD er Hollands svar på Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Den amerikanske avis Washington Post skrev i sidste uge, at CIA var blevet tippet om de ukrainske planer fra en europæisk efterretningstjeneste, men avisen skrev ikke, hvilket land efterretningstjenesten hørte til.