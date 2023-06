USA's største bank indgår milliardforlig med Epstein-ofre

USA’s største bank, JPMorgan Chase, er gået med til at betale 290 millioner dollar i et forlig i en sag, som ofre for finansmanden Jeffrey Epstein havde anlagt.

Det meddeler en advokat for de kvinder, der havde lagt sag an mod banken.

Beløbet svarer til lidt over to milliarder danske kroner.

Epsteins ofre havde lagt sag an mod banken for at have ydet finansielle tjenester, der muliggjorde hans misbrug af unge piger og kvinder, og for at have ignoreret flere advarsler om ham.