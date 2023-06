09/06/2023 KL. 05:15

For abonnenter

Udlevering af hashsmugler kan løsne op for tyrkisk blokade mod svensk Nato-medlemskab

Erdogan har blokeret for svensk Nato-medlemskab i et år. Men måske har den tyrkiske præsident nu endelig fået nok til, at han vil ophæve sin blokade af ansøgningen.