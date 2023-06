Billeder og video viser oversvømmelser efter sprængt dæmning i Ukraine

Ukraines militær beskylder Rusland for at stå bag sprængningen, mens Rusland giver ukrainerne skylden.

Nova Kachovka-dæmningen var under russisk kontrol, og skaderne ser ud til at være sket mod den østlige side af floden, som er besat af Rusland.

Militæranalytikere fremhæver, at oversvømmelserne vil gøre det vanskeligere for Ukraine at indlede en eventuel offensiv hen over floden.