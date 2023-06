USA er medlem af det såkaldte Aukus-samarbejde. Aukus er en forsvarspagt mellem USA, Storbritannien og Australien, som blev grundlagt i september 2021.

USA er ligeledes medlem af Quad-gruppen, der også inkluderer Australien, Indien og Japan.

Quad-landene samarbejder om blandt andet maritim sikkerhed, økonomisk udvikling og klimaforandringer i Asien-Stillehavsområdet.

I sin tale søndag siger forsvarsminister Li Shangfu desuden, at al udenlandsk indgriben mod Taiwan ”vil ende i fiasko”, og at spørgsmålet om Taiwan er op til Kina at bestemme.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I sin tale på Shangri-La Dialogue lørdag kritiserede den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, Kina for at nægte at føre militære forhandlinger.