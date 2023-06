Briks-møde overskygget af bekymringer om anholdelse af Putin

Putin har ikke meddelt, om han har tænkt sig at deltage i topmødet til august. Den russiske regering har blot sagt, at Rusland vil deltage på et ”passende niveau”.

ICC beskyldte i marts Putin for krigsforbrydelser, fordi han har tvangsdeporteret børn fra russiskkontrollerede områder i Ukraine. Moskva afviser beskyldningerne.

Sydafrika inviterede allerede Putin i januar - altså inden arrestordren.

Inden Briks-landenes udenrigsministre gik bag lukkede døre for at have private samtaler, talte de til journalisterne.

- Vores vision for Briks er, at vores partnerskab skal skabe globalt lederskab en verden, der er splittet af konkurrence, geopolitiske spændinger og forværret global sikkerhed, siger Pandor.