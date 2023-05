IAEA: Irans lager af uran er 23 gange højere end i atomaftale

Nu har FN’s atomvagthund genopsat kameraer og andet overvågningsudstyr, som Iran beordrede fjernet sidste år, fremgår det ifølge nyhedsbureauet Reuters af en af IAEA’s to rapporter onsdag.

Udstyret er opsat i nogle af de anlæg, Iran har deklareret.

Men der kan være flere anlæg, som Iran ikke har fortalt omverdenen om, skriver tidsskriftet The Economist.

Nye satellitfotos tyder på, at Iran er i færd med at bygge et atomanlæg i Zagros-bjergene ikke langt fra det eksisterende anlæg Natanz.

Det nye anlæg ligger 80 til 100 meter under jorden. Det er så dybt, at selv USA’s kraftigste bombe ikke kan sætte det ud af spillet, skriver The Economist.

Ud fra den seneste kvartalsrapport fra IAEA, der udkom i februar, vurderede tænketanken Institute for Science and International Security (ISIS), at Iran på det tidspunkt havde tilstrækkeligt med uran til at fremstille et atomvåben i løbet af 12 dage.