Det var sidst i juni, at den store russiske luksusyacht ”Amadea” under amerikansk flag første gang sejlede ind gennem bugten ved San Diego for at lægge til ved kajen i byens store havn ud til Stillehavet.

Den knap 325 mio. dollars dyre yacht, som ifølge de amerikanske myndigheder tilhører den velhavende russiske oligark Sulejman Kerimov, er godt 106 meter lang, har seks etager og er i de hele taget symbolet på alt, hvad der kendetegner den russiske magtelites ufattelige rigdom.