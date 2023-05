Zelenskyj takker Danmark for at tilføre Ukraine-fond flere penge

Det vækker glæde i Ukraine, at Danmark kommer til at øge bidraget til Ukraine markant for at støtte ukrainerne i krigen mod Rusland.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takker på Twitter Danmark for at øge bidraget til Ukraine-fonden.

- Taknemmelig over for Folketinget, den danske regering og det danske folk for beslutningen om at øge finansieringen af Ukraine-fonden med 2,6 milliarder dollar (cirka 18 milliarder kroner, red.).