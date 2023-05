FBI-filer afslører gamle planer om attentat på dronning Elizabeth

Angiveligt skal San Franciscos verdenskendte røde bro, Golden Gate Bridge, og nationalparken Yosemite have været en del af planerne.

Det fremgår af et af de offentliggjorte dokumenter.

- Han ville prøve at skade dronning Elizabeth ved at kaste noget ned fra Golden Gate Bridge på kongeskibet, når det sejlede forbi, eller forsøge at dræbe dronning Elizabeth under et besøg i Yosemite, lyder det.

Mange af dronning Elizabeths besøg i USA fandt sted, mens der var uro i Nordirland, der er en del af Storbritannien.

Forud for et besøg i den amerikanske delstat Kentucky i 1989 fremgik det af et internt FBI-dokument, at ”muligheden for trusler fra IRA mod den britiske monark hele tiden er til stede”. Det skriver BBC.