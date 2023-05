Rusland og Belarus underskriver aftale om atomvåben

Rusland og Belarus, der er tætte allierede, har torsdag underskrevet en aftale om, at Rusland kan placere taktiske atomvåben i Belarus.

Det skriver det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

Det giver Rusland mulighed for at have taktiske atomvåben opbevaret endnu tættere på en række europæiske lande.