Kritik af svensk regering: Nato-medlemskab kan fejle i sommer

- Absolut ikke, svarer han på spørgsmålet, om han har fået præsenteret en plan B om Nato-medlemskab af statsminister Ulf Kristerssons regering.

Det var Dagens Nyheter, som mandag skrev, at der i regeringen er ved at brede sig en usikkerhed om, hvornår Sverige kan blive medlem af Nato. Tyrkiet har hidtil blokeret for det.

- Regeringen har satset alt på et Nato-medlemskab i sommer. Men bag kulisserne træder en ny måldato frem, samtidig med at problemerne for det svenske forsvar vokser, skriver avisen.

Derfor kigger man nu frem mod et Nato-møde i Washington i april næste år, hedder det.

Der er søndag anden runde af præsidentvalget i Tyrkiet. Her er den siddende præsident, Recep Tayyip Erdogan, favorit. Han har blokeret for svensk Nato-medlemskab.