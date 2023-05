Belarusisk blogger er benådet kort efter otteårig fængselsdom

- Det her er selvfølgelig fantastiske nyheder, siger Protasevitj.

Protasevitjs anholdelse vakte stor opsigt, da den fandt sted i maj 2021.

Han var på vej i fly fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen.

Undervejs blev det Ryanair-fly, han befandt sig i, dog tvunget af kampfly til at lande i den belarusiske hovedstad, Minsk.

Han var ved sin anholdelse redaktør på oppositionsmediet Nexta i eksil.

Efter anholdelsen tonede han tårevædet frem på stats-tv og indrømmede, at han havde været involveret i demonstrationer mod regeringen og at have lagt planer om at vælte Belarus’ præsident, Aleksandr Lukasjenko.