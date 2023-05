Straffedomstol lader sig ikke skræmme af Ruslands modsvar

- ICC anser dette tiltag som værende uacceptabelt.

- Domstolen vil fortsætte uforfærdet med at udføre dets opgave med at sikre, at folk bliver stillet til ansvar for de mest forfærdelige forbrydelser mod det internationale samfund, lyder det i lørdagens udtalelse.

ICC omtaler desuden eftersøgningen som ”bekymrende” og ”sørgelig”.

Det står ikke umiddelbart klart, hvad Rusland anklager Karim Khan for.

Tilbage i marts lød det dog, at Rusland ville efterforske chefanklageren for ”at retsforfølge en person, der vides at være uskyldig”.