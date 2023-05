Zelenskyj kritiserer arabiske ledere for at ignorere krig

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, rettede fredag en kritik mod nogle af de arabiske landes ledere, som han mener ignorerer Ruslands invasion af hans land.

Det skete på Den Arabiske Ligas topmøde i Saudi-Arabien fredag, hvor Zelenskyj var inviteret til at holde tale.

Her opfordrede han blandt andet de arabiske lande til at stå sammen med Ukraine om at ”redde folk fra burene i de russiske fængsler”.