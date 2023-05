I en pause fra forhandlingerne om det amerikanske gældsloft er USA’s præsident, Joe Biden, ankommet til Hiroshima i det sydvestlige Japan for at deltage i det årlige G7-topmøde.

Biden er under politisk pres på hjemmefronten og har derfor måttet aflyse dele af sin planlagte tur til Asien. Han skulle have været i Papua New Guinea og siden være fortsat til Australiens hovedstad, Canberra, for at forhandle om forsvarssamarbejdet Quad bestående af USA, Australien, Japan og Indien. Papua New Guinea-besøget overtages nu af udenrigsminister Antony Blinken. Quad-mødet blev presset ind i agendaen på sidelinen af G7, så Biden kan vende tilbage til USA hurtigt efter weekendens vigtige forhandlinger mellem den vestlige verdens førende industrinationer.