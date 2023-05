Astronomer har opdaget største kosmiske eksplosion nogensinde set

Distancen er meget længere end andre observerede lysglimt, hvilket ifølge astronomerne beviser, at eksplosionen bag måtte have været langt kraftigere.

Det anslås, at eksplosionen skinner omkring to billioner gange kraftigere end Solen.

Den mest sandsynlige forklaring på eksplosionen er, at den skyldes en massiv gassky, omkring 5000 gange større end Solen, som langsomt er ved at blive optaget af et supermassivt sort hul.

Ifølge leksikonet Den Store Danske er et sort hul et himmellegeme, hvis gravitationsfelt er så stærkt, at intet signal kan undslippe det.

Men Wiseman siger, at der aldrig er sikkerheder i videnskaben.

Et problem ved teorien er, at supermassive sorte huller normalt bliver set i galaksers centrum.