Abekopper har mistet status som global sundhedskrise

Sygdommen abekopper, der nu af myndighederne kaldes mpox, er ikke længere en global sundhedskrise.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO, torsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var i juli 2022, at abekopper blev erklæret en global sundhedskrise. Dermed har WHO fastholdt krisestatussen for sygdommen i knap et år.